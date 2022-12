How I met your mother - S07 E11 - Impairs, deux, tu l'auras

Lily et Marshall décident d'annuler la vente de leur maison secondaire pour s'y installer, ce qui contrarie Robin la poussant à tout faire pour les dissuader. Ted et Barney, lassés de voir leurs relations de couple en berne, décident d'adopter un enfant et l'élever à deux. Un bébé, amené temporairement par Barney, leur fait comprendre leur erreur et les rêves d'enfant de Barney se réveillent alors par le biais d'une nouvelle qui risque de changer beaucoup de choses.