How I met your mother - S07 E13 - Tête-à-tête avec mon père

Après le Nouvel An, Marshall se rend sur la tombe de son père pour poursuivre une tradition familiale, il est très vite rejoint par d'autres invités. Pendant ce temps, Ted et Barney ouvrent un bar appelé "Mystère" dans l'appartement de Ted et Robin doit convaincre Sandy d'animer l'émission du réveillon alors qu'il est en état d'ébriété.