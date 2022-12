How I met your mother - S07 E15 - L'apiculteur en feu

C'est la pendaison de crémaillère de la maison de Lily et Marshall. Mais tout est allé de travers : Ted a failli se battre avec le patron de Marshall, Robin a vu Lily paniquer sur le gouda, Barney a peur pour l'avenir de son sexe et la dernière lubie du père de Lily a causé l'apparition d'un apiculteur enflammé et d'une invasion d'abeilles dans la maison.