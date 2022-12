How I met your mother - S07 E16 - Le train saoul

Ted et Barney sont désespérés pour la St-Valentin et apprennent que le dernier train faisant le trajet entre New York et Long Island est rempli de personnes saoules et ouvertes à une relation sans lendemain, mais Barney est plus préoccupé par sa dernière conquête en date. Kevin fait sa demande en mariage à Robin lors d'un week-end dans le Vermont avec Lily et Marshall.