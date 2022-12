How I met your mother - S07 E17 - Pas de pression

Après lui avoir avoué qu'il avait toujours des sentiments pour elle, Ted confie à Robin son désir de toujours vivre avec elle, mais celle-ci doit partir en Russie pour un reportage. C'est l'occasion pour lui de partager sa situation avec Marshall et Lily qui, quelques années plus tôt, ont fait un pari où Lily pensait que Robin et Ted ne finiraient pas ensemble alors que Marshall pensait le contraire. Barney se retrouve ainsi seul dans la maison de ses amis...