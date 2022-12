How I met your mother - S07 E21 - Ex Aequo !

Ted aimerait profiter de sa vie de célibataire à passer des soirées tranquillement seul chez lui mais Barney insiste pour rendre toutes ses soirées complètement folles. Marshall sait que Lily a eu un rêve érotique mais ignore de qui elle rêvait. Robin manque de reconnaissance dans son travail.