How I met your mother - S08 E01 - Farhampton

Robin est anxieuse à l'idée de se marier, tout comme Barney. Ted se souvient plus tard d'une anecdote quant au lieu du mariage : c'est là que dix mois plus tôt, Victoria devait se marier mais a fui avec Ted. À ce moment, Barney et Quinn annonçaient leur mariage à Marshall et Lily, épuisés, et à Robin.