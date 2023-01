How I met your mother - S08 E21 - Problèmes sous le manteau

Lily reçoit une proposition du Capitaine : partir un an à Rome avec lui. Comment Marshall va-t-il réagir à la perspective d'abandonner ses amis et sa carrière ? De leur côté Ted et Barney sont obsédés par une jeune fille qui cache son corps de rêve sous un gros manteau. Mais Barney n'a plus le droit à l'erreur...