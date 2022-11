Hypnose de rue - Découvrez les premières images

Ado, pratique depuis des années la Street Hypnose. Le principe est simple : il arrête des passants dans la rue et leur propose une hypnose comme ça, sans préparation. Rien de dangereux que du fun, et on force personne ! Sa méthode à lui ? douce, bienveillante et surtout sans aucun danger. Elle est accessible à tout le monde et surtout elle est pour tout le monde. Face à l'hypnose, on est tous égaux. Vous n’y croyez pas ? c’est ce qu’ils disent tous… On vous laisse juger par vous-même.