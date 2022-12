Hypnose de rue - Episode 04

Pour ce premier épisode, Adonaïs vous donne rendez-vous sur une place mythique de la capitale : Place de la République. On peut y croiser tout type de personne et c'est justement ce qu'Adonaïs recherche pour pouvoir pratiquer au mieux sa "street hypnose". Très vite il tombe sur César, âgé de 21 ans qui pense être totalement insensible à l'hypnose. Évidemment cette situation est le cas préféré d'Adonaïs et il compte bien lui faire changer d'avis grâce à ses talents. Très vite, César qui pensait que l'hypnose ne marcherait pas sur lui, se retrouve à manifester pour que tout le monde ait le droit à un doudou. Héléna, elle, se retrouve à avoir oublié son prénom ainsi que son âge, et Quentin pense qu'un arbre est sa nouvelle copine. Hypnose de rue - Episode 04