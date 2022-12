Hypnose de rue - Episode 10

Pour ce dernier épisode Adonaïs se rend à la gare Montparnasse. C'est un endroit parfait pour croiser beaucoup de personnes et pratiquer la "street hypnose". La journée commence avec Isoline qui pense prendre un avion pour New York alors qu'elle est devant une gare ferroviaire. Elle va aussi changer de prénom et même de voix pour être maintenant Bernard. Chaque fois qu'elle entendre ce prénom elle va automatiquement se mettre à crier "C'est moi !" avec une voix d'homme et en levant les bras. C'est maintenant au tour d'Océane qui va perdre la notion des couleurs et devenir dresseuse de pigeons. Hypnose de rue - Episode 10