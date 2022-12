Hypnose de rue - Episode 01

Rendez-vous aujourd'hui au le musée Grevin. Adonaïs commence avec Adeline. Il lui fait croire que la statue de Johnny Hallyday est sa star préférée : Céline Dion. Elle est très émue de la voir juste en face d'elle et n'arrive pas à contenir ses émotions. Il continue avec Maud qu'il transforme en statue en plein milieu du théâtre, rendant impossible tout déplacement sauf à entendre le mot libérateur "TAC". Charlotte, elle, va devenir la meilleure amie de Charles Aznavour. Et enfin, Axel qui reproduit la scène mythique de Titanic sent jusqu'au vent dans ses cheveux et le souffle de Léonardo DiCaprio dans son cou. Hypnose de rue - Episode 01