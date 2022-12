Hypnose de rue - Episode 06

Nous sommes aujourd'hui à Grands Boulevards. Il commence l'hypnose avec Kahina, la jeune femme se transforme en videuse de boîte de nuit. Elle part ensuite dans un fou rire incontrôlable. L'expérience continue avec Steven et Guillermo. Ils vont partir sur un battle de danse en plein milieu de la rue. L'expérience se termine avec Laurent, Émilien et Julien. Adonaïs va les faire danser mais surtout bloquer les pieds de Laurent sur le sol et l'empêcher de retourner en cours.