Hypnose de rue - Episode 03

Adonaïs nous amène aujourd'hui dans la vile de Garges : la vile où il a commencé la "street hypnose". Il va commencer avec un exercice très spécial, hors du commun...Brahim va embarquer dans la célèbre voiture du film Taxi. Il voit Samir Naceri au volant de la voiture, alors qu'il s'agit en réalité d'un parfait inconnu. Il se croit dans une course poursuite alors que la voiture est arrêtée. Il va même aller jusquà supporter Paris alors que son club préféré est l'OM : impensable sans l'emprise de l'hypnose. Adonaïs continue avec Kyshan qui lui va devenir professeur d'aérobic et se mettre à parler dans une langue qui n'existe pas. Enfin Bachir qui ne va plus réussir à tirer dans un ballon immobile va lui aussi être convaincu des capacités surréalistes de l'hypnose.