Hypnose de rue - Episode 05

Rendez-vous sur l'avenue la plus connue de la capitale : L'avenue des Champs Élysées. Adonaïs croise très vite un groupe d'amis, Medhi, Naël, Erbe et Thierry. Il va commencer avec Medhi, le jeune homme adepte du rap français va interpréter la comptine "Frère Jacques" en version rap. Quentin lui va avoir l'honneur de faire des jongles avec une balle imaginaire ainsi que des passes à son idole Neymar. Enfin, un autre groupe de garçons se prête au jeu. Théo, Abdoul, Yassine et Enzo. Ils chantent ensemble La Marseillaise et dansent tous ensemble. Hypnose de rue - Episode 05