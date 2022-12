Hypnose de rue - Episode 08

Adonaïs nous amène aujourd'hui au Parc Astérix. Guillaume est son premier sujet de la journée. Il lui fait croire qu'une simple petite figurine est le vrai Obélix. Celui-ci va jusqu'à lui faire la bise et lui parler, ainsi que lui faire imaginer la présence d'Idéfix. L'expérience continue avec Rahim. Adonaïs le rend plus musclé qu'il ne l'a jamais été. Enfin un dernier groupe de garçons se prête au jeu : Thibault, JA et Victor. Il transforme JA en dieu Grec. JA se prend pour Zeus et tente d'électrocuter les passants en lançant des éclairs !