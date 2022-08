Incroyable rénovation - Alexia et Julien Le Croisic

Aujourd'hui Alexia et Julien, veulent refaire l'intégralité de leur maison familiale. Ils rencontrent dans leur maison des problèmes d'agencement et d'appropriation des lieux. Ils ont besoin de mettre une touche personnelle dans cette maison pour avancer dans leur vie de couple. Avec un budget de 80 000 €, Eugénie et Nathan deux architectes vont découvrir les lieux pour proposer des plans et faire une proposition de projet. Quel architecte répondra le mieux aux besoins d'Alexia et Julien ? Incroyable Rénovation Alexia et Julien – Le Croisic.