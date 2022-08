Incroyable rénovation - Marina et Hubert

C'est Marina et Hubert qui font aujourd'hui appel au cabinet d'architecte. Ils ont eu un coup de cœur pour leur maison, mais depuis 20 ans ils n'ont fai aucun travaux par manque de temps. Ils rêvent une belle cuisine ouverte, de beaux espace tout en conservant l'âme de leur maison. Avec un budget de 70 000 €, Eugénie et Nathan deux architectes vont découvrir les lieux pour proposer des plans et faire une proposition de projet. Quel architecte répondra le mieux aux besoins de Marina et Hubert ? Incroyable Rénovation Marina et Hubert.