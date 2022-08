Incroyable rénovation - Sammantha et David Issy les Moulineaux

Le cabinet d'architecte accueil aujourd'hui Sammantha et David. Leur rêve est de créer une nouvelle chambre pour leurs enfants. Ils ont acheté leur appartement sur plan, mais ils n'ont pas pu le modifier et aimerait maintenant personnaliser leur appartement. Avec un budget de 50 000 €, Eugénie et Nathan deux architectes vont découvrir les lieux pour proposer des plans et faire une proposition de projet. Quel architecte répondra le mieux aux besoins de Sammantha et David ? Incroyable Rénovation Sammantha et David Issy les Moulineaux