Arrivée en bateau, feux d’artifices, pièce montée géante : découvrez un mariage hors normes !

A Nantes, Eden et Nahïm vont célébrer leur union dans un sublime château du 18e siècle. Pour que la cérémonie soit à la hauteur d’un véritable conte de fée, Filipe, le père de Nahïm et décorateur des mariages gitans, a mis les bouchées doubles pour satisfaire les futurs mariés : arrivée en bateau, allée d’honneur, chevaux blancs, feux d’artifices, pièce montée géante et traines de 4 mètres !