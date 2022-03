Incroyables mariages gitans - 3 cérémonies hors du commun

Pour ce 6ème épisode, Hélène Mannarino propose une plongée dans les 3 principales communautés gitanes et leurs incroyables traditions. Découvrez les secrets de trois mariages gitans hors du commun.Trois couples, trois communautés et trois cérémonies différentes mais à chaque fois, un mariage extraordinaire. A commencer par celui de Morgane et Nudeuls, bien décidés à s’offrir une fête grandiose. Ou encore celui d’Hilary et Bryan, un couple très rare chez les gitans : Bryan est un gadjo, il n’est pas gitan mais il devra accepter toutes les traditions, à commencer par la cérémonie du mouchoir pour sa future épouse : un rite ancestral qui permettra de prouver à tous que sa future épouse est bien vierge. Sinon, le mariage ne pourra pas avoir lieu. Et enfin le mariage de Robinka et Salvano, des Roms des pays de l’Est. Pour la cérémonie, Robinka va se transformer en véritable princesse. Chez les gitans, quand on parle de fête, il n’y a qu’une seule règle : Il faut que ce soit spectaculaire !A la fin du documentaire, la journaliste Hélène Mannarino fera une rencontre exceptionnelle. Elle s’est entretenue avec celle qui est considérée comme l’une des gardiennes de la tradition chez les gitans. Cala est l’une des très rares « Picadora ». C’est elle qui a le pouvoir de « tester » la virginité des futures mariées lors de la fameuse cérémonie du mouchoir. Elle livrera tous les secrets de cette coutume séculaire, souvent perçue comme « archaïque » par les non-gitans.