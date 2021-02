Incroyables mariages gitans - 3 mariages pour des fêtes extraordinaires

Exceptionnellement, 3 clans, 3 familles gitanes ont ouvert leur porte, à l'occasion d'un événement exceptionnel : un mariage.Pour beaucoup, leurs traditions et leurs rites sont un mystère. Mais dans ce document, découvrez tous les secrets de cette communauté qui fascine autant qu'elle intrigue.Un mariage chez les gitans, quelle que soit la communauté, est toujours l'occasion de rituels très codifiés : comme pour Lévis qui devra " enlever " sa future épouse afin de pouvoir se marier avec elle. Ou pour Alizéa, 18 ans, qui devra se soumettre à la fameuse cérémonie du mouchoir pour prouver à tous qu'elle est toujours vierge. Mais un mariage chez les gitans, c'est aussi la garantie de fêtes hautes en couleur… Car rien n'est trop beau pour les jeunes mariés. Des préparatifs à la cérémonie, avec Brasileira et Nelson, Whitney et Lévis, Alizéa et Samson, devenez les témoins privilégiés de ces mariages hors du commun.