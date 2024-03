Incroyables mariages gitans - Des rires et des larmes pour des fêtes d’exception

Au programme de cet épisode des « Incroyables Mariages Gitans », de nouvelles fêtes aussi spectaculaires que grandioses, mais aussi riches en émotion. Tout d’abord, 3 mariages, tous très différents. Chacun à sa manière respectera les traditions. Marvin, par exemple devra « enlever » la jolie Cynthia afin de pouvoir l’épouser aux yeux de tous, selon la tradition des « Voyageurs ». Pour ce faire, les 2 tourtereaux vont s’échapper en pleine nuit de chez leurs parents respectifs. Et quand la mère de Cynthia découvrira que sa fille est partie, passée l’émotion, elle aura seulement 2 semaines pour organiser le mariage ! Gribouille et Lora, eux, ont attendu longtemps avant de se marier. Ils ont la trentaine ! Alors leur mariage sera à leur image : original, et plein de surprises ! A Vitrolles, par amour pour José, Carmen n’a pas hésité à s’opposer à sa famille, qui n’approuve pas ce mariage. Mais elle espère que la cérémonie sera l’occasion de la réconciliation. José, de son côté, devra laisser sa vie de fêtard derrière lui pour épouser la jeune femme… Enfin, nous retrouverons Zack et Gina, l’un des couples-star de la communauté, 1 an après la naissance de leur bébé… Pour l’occasion, ils ont organisé une grande fête. Car comme toujours chez les gitans, vous verrez que rien n’est trop beau pour leur petit prince.