Incroyables mariages gitans - Entre modernité et tradition, les nouvelles fêtes gitanes

Trois fêtes gitanes atypiques : un mariage avec un non-gitan, une cérémonie à l’opposé des fêtes traditionnelles et une soirée complètement folle autour d’une piscine pour permettre aux jeunes gitans de se rencontrer… Dans ce 8ème épisode présenté par la journaliste Hélène Mannarino, c’est « le choc des traditions » avec trois évènements incroyables. A Avignon, Mathilde est une gitane de la communauté des voyageurs. Elle fait déjà figure d’exception dans sa communauté puisqu’elle est « divorcée », fait rare chez les gitans. Mais elle a décidé de bousculer encore un peu plus les traditions en se remariant avec un non-gitan. Geoffrey, son fiancé, va tout faire pour se faire accepter. A Montpellier, découvrez le mariage lui aussi atypique de Sinaï et Mani, 16 et 17 ans, gitans catalans. Dans leur quartier, toute la famille porte l’héritage de la culture Gipsy. Les deux fiancés ont choisi de se marier sans groupe de musique gitane. Un crève-cœur pour leurs parents qui vont tout de même ne pas ménager leurs efforts pour leur offrir une fête mémorable. Enfin, assistez à un évènement véritablement exceptionnel avec Dylan, organisateur de mariage qui est une star chez les gitans. Pour la première fois, il se lance dans l’organisation d’une fête somptueuse dans un grand manoir normand ! Une première dans cette communauté où hommes et femmes ne doivent pas se fréquenter en dehors du mariage. Un sacré défi attend Dylan qui va devoir permettre aux 150 invités de faire une fête, digne d’Ibiza, sans pour autant aller contre les traditions. Entre traditions et modernité, découvrez les nouveaux défis des plus belles fêtes gitanes.