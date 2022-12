Incroyables mariages gitans - Fêtes royales pour princesses gitanes

Lorsqu’elles se marient, les jeunes filles gitanes veulent être des princesses. Une robe féerique, parfois longue de plusieurs mètres, des strass et des brillants par centaines…. Rien n’est trop beau pour qu’elles soient les reines de la fête… Ce jour-là, elles l’attendent depuis qu’elles sont toutes petites. Dans la région de Toulouse, Hashley, la fille de Loucou, se marie. Sa robe, spectaculaire, pèse 15 kilos et mesure 4 mètres d’envergure. Depuis qu’elle est enfant, elle sait qu’elle épousera un gitan. A ses 18 ans, son rêve se réalise avec Logan, 18 ans également. Leur mariage est somptueux. Deux ans plus tard, la sœur aînée d’Hashley, Laurencia va se marier et rêve de porter la même couronne constellée de strass que sa sœur. Elle épousera Yannice, 21 ans, amoureux d’elle depuis l’école maternelle. Pour être à la hauteur des désirs princiers de sa future femme, il l’emmène passer leur nuit de noces dans un château médiéval. A 1000 kilomètres de là, Wendy et Fly viennent de se marier selon leurs traditions. Dans la communauté des gitans manouches, le garçon enlève la fille à ses parents en secret et ils partent en voyage de noces. Leur mariage aura lieu à leur retour dans le sublime château de Forbach. Leur décor sera celui d’un conte de fées. Enfin, vous découvrirez que toutes les fêtes gitanes sont extravagantes, du mariage le plus fou à une simple soirée entre copains, comme la « soirée blanche », que Dylan et Mélanie organisent pour leur plaisir dans une sublime villa de Saint Tropez.