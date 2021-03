Incroyables mariages gitans - La loi du clan

Noël, nouvel an, anniversaire, mariage… Chez les gitans, toutes les fêtes ont leurs règles. Pour ce 7ème épisode présenté par Hélène Mannarino, découvrez les lois qui régissent la vie des gitans depuis toujours. Direction Montpellier, à la rencontre d’un des clans les plus fameux et les plus respectés.Frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines… Ils sont plusieurs centaines de la même famille et ils habitent tous le même quartier : la cité Gély. Exceptionnellement, pendant un an, ils ont accepté de partager leur quotidien et leurs secrets. Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs règles et leurs traditions ? Chez les gitans, rien ne se passe vraiment comme ailleurs y compris lors des grands évènements qui sont l’occasion de fêtes souvent extraordinaires et toujours hautes en couleur. Laurie et Christian se préparent à un mariage hors norme. La fête de Noémie et Maméto s’annonce spectaculaire mais toujours dans le respect de toutes les traditions à commencer par l’interdiction de se voir seul avant le mariage ou encore l’antique cérémonie du mouchoir qui permettra à la jeune mariée de prouver qu’elle est bien vierge. Toutes ces fêtes sont régies par des règles bien précises, des traditions transmises de génération en génération et gare à celui qui voudrait les transgresser : ce serait le bannissement voire le déshonneur. Telle est la loi des gitans.Dans ce documentaire, la journaliste Hélène Mannarino ira à la rencontre de l’un des « rois » des gitans : le patriarche de la famille Baliardo qui « règne » sur la cité Gély, et une autorité morale très respectée dans sa communauté. Nino Baliardo fait souvent office de juge paix.