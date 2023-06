Incroyables mariages gitans - Le pays des enfants-rois

Pour les gitans, rien n’est beau pour faire plaisir à leur enfant !Quand il s’agit de fêter leur naissance, leur baptême, leur anniversaire ou même leur mariage, les familles gitanes rivalisent d’imagination, d’extravagance et de démesure. C’est à celle qui aura la robe la plus voyante, le gâteau le plus imposant, et qui oragnisera la fête la plus grandiose… Tout est une question d’honneur car plus la fête sera belle, plus la famille sera respectée.Dans ce 5ème épisode, découvrez cinq familles de gitans, dans leur intimité. Cinq familles de communautés différentes mais unies par le même défi : organiser la plus belle fête possible pour leur enfant. Pour les 2 ans de leur petit Ilario, Kévin et Anaïs ont prévu un superbe anniversaire, façon « Bollywood » ! Pour la fête de naissance de la petite Taïna, âgée de moins d’une semaine, elle est déjà la reine de la soirée ! Quant au baptême du petit Kendji, il promet d’être inoubliable ! Tout comme les mariages de Fresa et Martin et de Chana et Allan. Au programme : gâteaux géants, grosses cylindrées et fêtes gigantesques… A la fin du documentaire, la journaliste Hélène Mannarino ira à la rencontre de deux familles gitanes à Toulouse. Grâce à de nombreux exemples, elle reviendra en détail sur la manière dont les mamans élèvent au quotidien leurs enfants-rois…