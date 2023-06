Incroyables mariages gitans - Les mamans gitanes sont des reines

Chez les gitans, les mamans sont des reines. Ce sont elles qui sont au cœur de toutes les fêtes, redoublant d’efforts, d’extravagance et même carrément de génie pour organiser les anniversaires et les mariages de leurs enfants.Vous découvrirez 4 mamans gitanes hors du commun, pour des fêtes extraordinaires.Kelly, tout d’abord, va organiser le double anniversaire de ses deux petits derniers. Un anniversaire surprise ! A quelques kilomètres de là, deux autres mamans vont apprendre à se connaître car leurs enfants ont décidé de s’aimer. Mais chez les gitans, il faut se marier pour s’aimer, c’est la règle. Alors, vous allez découvrir tous leurs secrets pour organiser en un temps record le plus beau des mariages. Et les mamans de Dearling et Kyllian ont seulement 10 jours pour organiser le plus beau des mariages à leurs enfants. Un sacré défi !Enfin à Cavaillon, Adriana va bientôt donner naissance à son premier bébé. Une naissance qui sera, là aussi, l’occasion de faire une incroyable fête….