Incroyables mariages gitans - Quand les jeunes filles deviennent les reines de la fête

Dans ce 3ème épisode, Hélène Mannarino fait découvrir de nouvelles incroyables fêtes gitanes à la fois démesurées et grandioses ! On a coutume de dire que les enfants sont traités comme des rois mais les filles, elles, sont fêtées comme des princesses puisque rien n’est trop beau pour elles.A chacune des fêtes, l’objectif est toujours le même : en jeter plein la vue et offrir aux jeunes filles une soirée dont elles se souviendront toute leur vie !Dans ce nouveau document, découvrez tous les secrets des mariages gitans comme celui d’Organza et Louni, de jeunes fiancés qui appartiennent à la famille d’un « roi des Gitans » ou encore celui de Pretty et Warren, un couple « atypique » chez les gitans. Enfin, pour les 20 ans de Laurencia, son père a décidé de lui organiser une véritable cérémonie de princesse.A la fin du documentaire, la journaliste Hélène Mannarino est allée à Toulouse, à la rencontre de Laurencia et de son père Loucou. L’occasion de revenir sur l’incroyable fête d’anniversaire qu’il a offert à sa fille. Dans cet entretien-vérité aussi étonnant qu’émouvant, c’est également l’occasion de mieux comprendre la place des jeunes filles dans les clans gitans, et comment ce père tente de concilier traditions et émancipation.