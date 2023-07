Incroyables mariages gitans - Rites secrets, croyances et traditions mystérieuses

Hélène Mannarino continue d’explorer la fascinante communauté des gitans et leurs incroyables mariages. Dans ce quatrième épisode, découvrez leurs rites secrets, leurs croyances et leurs traditions mystérieuses avec notamment une cérémonie pour chasser « le mauvais œil » à laquelle nos caméras ont pu assister exceptionnellement.Plusieurs familles ont ouvert leurs portes et ont accepté d’être suivies dans leur quotidien, mais surtout dans les moments-clés de leur vie : des mariages, un baptême ou encore lors d’un pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer.Pour les gitans, il s’agit à chaque fois de cérémonies très codifiées où se mêlent croyances et superstition. Et il n’est pas question de ne pas respecter les règles comme pour Naomi et Jeannot qui sont fiancés, et pourtant ils n’ont toujours pas le droit de se tenir la main. Pour leur mariage, la fête sera dans la plus pure tradition gitane : démesurée ! A la fin du documentaire, la journaliste Hélène Mannarino a rencontré Negrita, qualifiée par certains de « Reine des Gitans ». L’une des gitanes les plus respectées de sa communauté, elle est à la fois medium et elle a le pouvoir de chasser le « mauvais œil ».