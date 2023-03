Incroyables mariages gitans - Robes de princesses et cérémonies hors du commun

A Perpignan, dans le quartier du Haut-Vernet, s'est établie une grande communauté de gitans catalans. C'est ici que vivent Paul & Stessy et Maéva & Pito, qui ont entre 18 et 19 ans. Comme souvent chez les gitans, tous ont un lien de famille. Ensemble, ils s'apprêtent à vivre une merveilleuse expérience : ils vont se marier le même jour et en même temps. Une seule cérémonie, une seule fête pour deux mariages. Les familles préparent cet événement depuis plus d'un an.Pour un autre mariage tout aussi haut en couleur, direction Tours où vivent Shana & Mickael , 18 ans tous les deux et en couple depuis trois ans. Eux aussi cousins, ils font partie de la communauté des gitans manouches et des voyageurs. Shana & Mickael viennent de revenir de leur voyage de noces alors que leurs parents s'activent depuis une semaine pour leur préparer le plus beau des mariages. Ils ont fait appel à un traiteur prestigieux avec pièce montée de près de deux mètres. Ils ont également fait venir un décorateur qui va transformer le lieu de leur cérémonie en décor de conte de fée. Shana, la future mariée, a commandé sa robe auprès de Gino, un créateur très connu dans sa communauté. Pour elle, il a créé un modèle sur mesure qui la transformera en véritable princesse pour ce jour unique.Chez les gitans, le mariage est un moment exceptionnel, le passage de l'enfance dans le monde adulte. Et ce n'est qu'une fois mariés que les enfants peuvent quitter le domicile de leurs parents. A la fin du documentaire, Hélène Mannarino a mené un entretien exceptionnel avec celle que beaucoup considèrent comme la Reine des Gitans, Negrita. Une femme à l’histoire hors-du commun, à la fois gardienne des rites et des traditions, mais qui milite également dans sa communauté pour l’émancipation des femmes.