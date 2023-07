Incroyables mariages gitans - Strass, paillettes et traditions

Dans ce second numéro, Hélène Mannarino nous fait découvrir trois incroyables fêtes gitanes : deux mariages et un anniversaire complètement fou ! Chez les gitans, quelles que soient les occasions, les fêtes ont toutes un point commun : elles doivent être inoubliables. Et les robes, toutes en strass et en paillettes, doivent en jeter plein la vue.Deux jeunes couples, Anaïs et Miguel et Maëva et Lévi, l’un appartenant à la communauté des gitans et l’autre, à celle des voyageurs, vont vivre le mariage de leur rêve !Dans chaque communauté, les traditions ont des différences. Dans tous les cas, la fête promet d’être « démesurée », rien n’est jamais ni trop beau, ni trop grand, ni trop brillant pour éblouir les invités… Même quand il s’agit de fêter le premier anniversaire d’un bébé.Avec toujours, des robes spectaculaires et des costumes éblouissants, la journaliste Hélène Mannarino est allée à la rencontre de l’une des créatrices de ces robes de mariée les plus prisées chez les gitans. Dans son atelier en région parisienne, Nathalie lui raconte tous les secrets et toutes les étapes de ces incroyables tenues de princesses !