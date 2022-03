Incroyables mariages gitans - Toujours plus de surprises!

Mariages, anniversaires… Pour les gens du voyage, il y a toujours une occasion de faire la fête et ces moments sont toujours extraordinaires. Depuis qu’elles sont toutes petites, toutes les gitanes rêvent du jour de leur mariage. Elles veulent la plus belle et la plus majestueuse des robes et elles aiment tout ce qui brille, les hommes aussi. Le jour de leur mariage, des traditions héritées de leurs parents leur portent bonheur. Toute la famille et tous les amis les entourent. Chez les gitans, il n’y a pas de carton d’invitation, tous ceux qui veulent être là sont les bienvenus, pourvu d’être joyeux. Pour se marier, ils ne vont ni à la mairie ni à l’église. L’union se déroule en famille. Pour les gitans, seul un mariage, selon leurs rites, a de la valeur. Pour les parents, rien n’est trop beau pour leurs enfants. Les anniversaires sont l’occasion de les gâter et de leur offrir des fêtes somptueuses. Et le plus bel anniversaire, ce sont les 18 ans. Quelle que soit la fête, pour satisfaire leurs enfants, devenus stars le temps d’un soir, les familles sont prêtes à toutes les folies : tenues extravagantes, décors de conte de fée, gâteaux géants, buffets gigantesques… Nous avons suivi trois fêtes exceptionnelles :A Perpignan, chez les gitans catalans, Eden, 18 ans, va épouser Rocky, 21 ans. Leur mariage sera un festival de couleurs, de strass et de paillettes. Tout au long de la fête, le couple enchaînera des tenues toutes plus magnifiques les unes que les autres. Près de Rennes, Nahïm, le fils d’un célèbre décorateur gitan, est pour la première fois sous le feu des projecteurs : il fête ses 18 ans, et son papa a vu les choses en grand avec une surprise à couper le souffle.Enfin, près de Bordeaux, dans la communauté des gitans voyageurs, Ken va kidnapper Maily et tous deux vont disparaître pendant dix jours. Cette tradition précède la plupart des mariages de cette communauté de gitans voyageurs. Pendant l’absence de leurs enfants, les parents organiseront une cérémonie inoubliable. Bienvenue dans le monde étonnant des plus beaux événements gitans.