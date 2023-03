Incroyables mariages gitans - Traditions et fêtes d’exception pour jeunes gitans

Chez les gitans, le mariage est un rite de passage. Les enfants ne quittent le domicile des parents que pour se marier, avant, ils n’en ont pas le droit. Pour se marier, les gitans sont obligés d’obéir à des rites codifiés. Chez les manouches, le garçon doit enlever la fille à ses parents et l’emmener en lune de miel. Durant le temps de leur voyage, les parents doivent préparer la cérémonie. En général, ils ont très peu de temps pour organiser le plus grandiose des mariages. Ils dépensent souvent sans compter et ils aiment la démesure ! A Niort, Yvann, un jeune gitan manouche de 20 ans s’apprête à se marier avec Ylona, une jeune française d’origine portugaise très proche de sa famille. Elle a 18 ans et elle est son amour de jeunesse. Elle n’est donc pas gitane : c’est une gadji comme on l’appelle dans la communauté. Pour s’unir à lui, la jeune fille et ses parents vont se plier à certaines traditions gitanes. Celle du « tout à la dernière minute » chère à la communauté gitane ou encore celle du podium où les parents d’Ylona, Henriques et Séverine, vont devoir prendre sous les projecteurs d’un décor féérique. Dans le Sud-Ouest de la France, dans un camp gitan, Perle, une maman voyageuse, vient découvrir que sa fille, Taissy, âgée de 16 ans s’est enfuie dans la nuit avec son amoureux Kilyan, 17 ans, un gitan qui vit dans le camp voisin. Cette fuite s’appelle l’enlèvement. C’est une coutume ancestrale et un rite de passage obligatoire pour les amoureux. Il précipite le mariage qui doit avoir lieu dès le retour des jeunes amoureux. Mis devant le fait accompli, les parents du couple ne sont pas contents car ils estiment que leurs enfants sont trop jeunes pour se marier. Mais Taissy et Kilyan en ont décidé autrement et dans la communauté gitane, à partir du moment où le garçon a enlevé la fille, le mariage est obligatoire. Sinon, c’est un déshonneur. Alors les parents n’ont que quelques jours pour organiser la cérémonie... A Marseille, Victoria et Kaki se sont mariés dans la plus pure tradition des gitans espagnols. Une fête grandiose pour laquelle leurs parents se sont pliés en quatre : robe de princesse, pièce montée de 5 étages, jarretière généreuse et champagne qui coule à flots… Alors quand deux ans plus tard, Victoria devenue mère à son tour, doit organiser l’anniversaire des 1 an de Paco, son premier fils, toute la famille est sur le pied de guerre. Cet évènement est important pour Victoria qui se présente pour la première fois en tant que mère à sa communauté. Elle doit organiser la plus belle fête pour être à la hauteur de cet enjeu.