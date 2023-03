Un anniversaire sous tension pour cette jeune maman gitane

Deux ans après son mariage, Victoria est devenue mère à son tour. Pour les 1 an de son fils Paco, elle doit organiser la plus belle fête. Pour la première fois, Victoria doit gérer seule toute l’organisation et s’inflige une énorme pression, car cet évènement est très attendu par la communauté gitane. Alors la fête sera-t-elle à la hauteur des attentes de sa famille et conviendra-t-elle à son fils Paco ?