AVANT PREMIÈRE - JLC Family, La famille avant tout : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La JLC Family est de retour le Lundi 23 décembre 2019 sur TFX. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison 2 de la JLC Family arrive sur TFX à partir du lundi 23 décembre. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

JLC FAMILY - Saison 2 Lundi 23 décembre à 17h05 sur TFX

Après le succès de la saison 1 de la JLC Family L’incroyable été de Jazz et Laurent sur TFX l’été dernier, le premier family show français revient pour une deuxième saison pleine de surprises ! De leur vie de famille à Dubaï en passant par leurs vacances en Thaïlande, nous retrouverons toute la JLC Family au complet : Jazz, Laurent, leurs enfants Chelsea et Cayden, les grands parents Sandra et Oliver, les amis de Laurent Sissika, Hicham et Karim. La famille s’agrandira aussi avec l’arrivée de Hillary, l’amie de Jazz, rencontrée lors de leur aventure commune dans La bataille des couples, mais il se pourrait bien que ce ne soit pas la seule surprise que vous réserve la JLC Family…