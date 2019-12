JLC Family, La famille avant tout - Episode 2 : Un troisième bébé en route ? (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 2 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce mardi 24 décembre sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Jazz et Laurent ont une grande nouvelle à vous annoncer cette saison ! Ils attendent leur troisième enfant. Jazz qui a eu une fausse couche cet été, veut attendre les 3 mois pour annoncer l’heureuse nouvelle à sa famille... De son côté, Sisika a mis un plan à Jazz et Laurent. Il ne compte pas venir à Dubaï parce que c’est source d’embrouille avec sa meuf. “Mais quelle meuf ?” se demandent Jazz et Laurent. Depuis quand leur ami fait passer les filles avant la JLC Family ? “Tu vas vite prendre l’avion parce que sinon tu vas le regretter,” promet Jazz. Sisika prendra-t-il son avion à temps ?



Chelsea a dépassé le million de followers sur Instagram. En maman super fière, Jazz décide de mettre une robe qui brille à Chelsea pour faire une jolie photo. Félicitations Chelsea ! Alors que Jazz et Laurent ont rendez-vous chez le gynécologue pour voir si tout va bien, Hillary reçoit une mauvaise nouvelle par téléphone... Sa maman lui annonce que son grand-père va très mal. Va-t-elle rentrer en France ? Comme la famille va de nouveau s’agrandir, Laurent rend visite à son concessionnaire préféré. Objectif : nouvelle grosse voiture ! Mais comment faire pour que Papy Billio ne se rende compte de rien ? Laurent va-t-il parvenir à garder le secret ?

