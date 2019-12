JLC Family, La famille avant tout - Episode 3 : Hillary veut aussi un bébé (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 3 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce mercredi 25 décembre sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

La JLC Family se prépare pour passer une nuit dans un hôtel en plein désert. Mais Jazz n’a pas fait la valise de Laurent comme il fallait… Et là, c’est le drame ! Le couple se sépare dans deux voitures différentes pour le trajet… Une fois arrivés dans l’hôtel 1001 nuits, Laurent présente ses excuses à sa femme. C’est parti pour 24h de rêve au milieu de nulle part. A peine arrivée, Hillary se sent déjà pleinement intégrée dans la JLC Family. Elle est très reconnaissante de partager ces moments avec eux et tient à partager une grande nouvelle avec eux… Hillary est une femme épanouie, heureuse en couple avec un homme qu’elle pense être celui de sa vie. Alors, elle a pris la décision d’arrêter la pillule pour se lancer dans un projet bébé…



Laurent a lui aussi une grande annonce à faire ce soir : “La JLC Family va s’agrandir ce soir”. Jazz tremble ! Il n’est pas en train de faire ce qu’elle pense ? Mais Laurent se joue de sa femme ! Sa surprise, c’est une étoile au nom de la JLC Family dans la galaxie. “C’est notre bonne étoile à tous”. Jazz est rassurée ! Voilà un secret qui est bien gardé. Mais pour combien de temps encore ? Hicham, Sisika et Karim rejoignent la JLC Family au petit-déjeuner. Sisika a fait croire qu’il ne viendrait pas en vacances avec Jazz et Laurent à cause d’une femme… Le moment de débriefer est venu ! Oui, il fréquente quelqu’un mais ne veut pas en dire plus… C’est mal connaître la JLC Family !

