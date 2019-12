JLC Family, La famille avant tout - Episode 4 : Nuit magique dans le désert (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 4 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce jeudi 26 décembre sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

La JLC Family s’est offerte une parenthèse de 24h au milieu du désert. Au petit-déjeuner, ils ont été rejoint par Hicham, Sisika et Karim. Au programme de cette nouvelle journée : balade à dos de dromadaires. Mais comme souvent avec la JLC Family, rien ne va se passer comme prévu. A peine montée sur son dromadaire, Jazz panique et demande à descendre. Ce que tous ne savent pas, c’est qu’elle est enceinte. La jeune femme a eu une fausse couche cet été et a très peur de vivre ça à nouveau. Mais contre toute attente, c’est Papy Billio qui part en “pirouette” sur le dromadaire. Un vent de panique souffle dans le désert… Heureusement pour Olivier, plus de peur que de mal !

Avant de rentrer à Dubaï, Jazz veut prendre un moment pour discuter avec sa mère. Elle a senti que cette dernière n’était pas dans son meilleur mood. Que se passe-t-il avec Papy Billio ? Entre Sandra et Olivier, les différences se font de plus en plus ressentir… Juste avant leur départ pour les vacances, ils se sont un peu disputés et Sandra a dû mal à “digérer”. La priorité de Jazz aujourd’hui, c’est que sa maman profite de ces vacances en Thaïlande.



Sisika a annoncé à Laurent qu’il avait pris un billet d’avion pour la Thaïlande à sa nouvelle petite-amie. Mais le mystère autour de l’identité de cette dernière ne va pas durer longtemps… Laurent a réuni toute la JLC Family au salon pour balancer LA bombe. Il n’a pas l’intention de mentir une minute de plus à sa femme. Alors il laisse le choix à Sisika de dire la vérité, une dernière fois. Comment Jazz va réagir en découvrant que Sisika a pris un billet d’avion pour son ex Astrid Nelsia ?

