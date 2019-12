JLC Family, La famille avant tout - Episode 5 : Direction vacances de rêve en Thaïlande ! (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 5 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce vendredi 27 décembre sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Sisika a enfin avoué toute la vérité à Jazz ! L’homme a renoué avec son ex Astrid avec qui il a partagé une relation aussi passionnelle que destructrice. Non seulement, Jazz désapprouve cette nouvelle mais lorsqu’elle apprend qu’Astrid va les rejoindre en Thaïlande, elle vrille…Pas le temps pour les polémiques, un avion direction la Thaïlande les attend très tôt le lendemain matin. Le problème, c’est que Sisika a dit tellement de choses négatives au sujet de son ex à sa meilleure amie Jazz que cette dernière ne peut pas envisager que c’est vrai !

Après plus de 6h de vol, la JLC Family pose enfin ses valises dans la sublime villa louée par Jazz. Tout est fait pour que ce soit des vacances parfaites. Mais dans l’intimité de leur chambre, Jazz fond en larmes dans les bras de son mari… En cause ? L’absence de sa petite soeur Eva. Cette dernière n’a pas pu se libérer de son emploi du temps d’artiste. Jazz aurait tellement adoré partager ces moments là avec elle. Sandra aussi, aurait adoré avoir ses deux filles auprès d’elle…



Au programme de cette première vraie journée en Thaïlande : châteaux de sable pour Chelsea et Papy Billio pendant que les filles profitent du soleil. Sisika lui, prépare tranquillement le terrain avant l’arrivée d’Astrid. Il tente d’apaiser les tensions mais rien n’y fait. Jazz n’est pas prête à ouvrir grand les bras et espère toujours qu’il s’agit d’une grosse blague. Mais Astrid est déjà sur place… Le calme avant la tempête ?

