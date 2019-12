JLC Family, La famille avant tout - Episode 6 : Astrid débarque, Jazz en crise (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 6 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce lundi 30 décembre sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

La JLC Family a posé ses valises en Thaïlande pour des vacances de rêve. Mais Sisika a prévu de mettre un peu le bazar en invitant son ex dans le dos de Jazz et Laurent. Cette ex n’est autre qu’Astrid Nelsia avec qui il a vécu une histoire très passionnelle. L’été dernier, Astrid avoue s’être mal comportée en présence de Jazz et toute sa famille. Elle le sait, elle présentera ses excuses dès son entrée dans la villa. Pour Astrid, les retrouvailles sont glaciales… Comme promis, elle fait des excuses publiques. “J’ai honte,” avoue la jeune femme. Jazz accueille ses excuses mais des preuves sont encore à faire. “Aujourd’hui, je l’aime et je suis prête à tout recommencer. Je n’arrive pas à refaire ma vie,” confie Astrid.



Sandra appelle sa fille Eva. La jeune chanteuse de 18 ans est la grande absente de ses vacances idylliques. Jazz a fondu en larmes la veille au soir, en réalisant qu’elle ne partagerait pas ses moments avec sa petite soeur adorée. Alors, un appel en visio leur fait du bien à tous ! Maintenant que Jazz a repris des forces, place à un dîner 100% cuisine locale. Au menu : cafards, insectes et asticots... Le dîner de l’horreur pour tous ! Mais si Astrid veut espérer entrer dans la JLC Family, elle doit manger un criquet. Mission réussie : l’ex de Sisika gagne des points !



Jazz provoque une discussion entre femmes avec Astrid. Elle a besoin de savoir pourquoi, après tout ce qu’il s’est passé entre eux et ce qu’elle a pu dire, elle tente de renouer avec lui aujourd’hui ? Astrid avoue qu’elle aime toujours Sisika et qu’elle veut construire sa famille avec l’homme de sa vie. Au réveil, pas de petit déjeuner au lit pour les filles. Les garçons préfèrent les jeter à la piscine ! Les tensions de la veille semblent déjà loin et tant mieux, parce qu’un super programme les attend. Aujourd’hui, la JLC Family part à la découverte d’un sanctuaire d’éléphants.

