JLC Family, La famille avant tout - Episode 7 : Jazz grillée par Hillary, Astrid à l’épreuve (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 7 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce mardi 31 décembre sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

En ce moment, il y a de l’eau dans le gaz entre Sandra et Olivier. Cette dernière n’a pas confiance en lui et les tensions se font de plus en plus ressentir. Jazz décide de prendre Olivier à part pour comprendre ce qu’il se passe entre eux. Ces vacances en famille vont-ils les aider à passer au dessus de leur discorde ?



Jazz a décidé de mettre à l’épreuve Astrid qui a débarqué en Thaïlande pour reconquérir Sisika. Il faut dire que son arrivée surprise n’a pas fait plaisir à grand monde… Après avoir présenté ses excuses suite à des événements du passé, Astrid tente de prouver sa sincérité jour après jour. Au programme du jour : cours de cuisine locale ! Astrid est-elle vraiment la femme qu’il faut pour son meilleur ami ? La jeune femme donne tout pour faire un plat d’exception pour l’homme qu’elle aime. C’était sans compter la supercherie de Jazz qui a volontairement saboté le plat d’Astrid. Cette dernière est vexée… Sisika va-t-il apprécier les efforts de sa belle ?



Alors que les filles sont en grande discussion dans la chambre, Jazz coure vers les toilettes pour vomir. Mais que se passe-t-il ? Est-elle victime d’une intoxication alimentaire ? La vérité, c’est que Jazz est enceinte mais que personne ne le sait. Elle décide de mettre Hillary dans la confidence parce qu’elle s’inquiète. Sa copine est trop contente pour elle ! Maintenant, il ne va pas falloir tarder à annoncer l’heureuse nouvelle à sa maman...

JLC Family, La famille avant tout - Du lundi au vendredi à 17h sur TFX