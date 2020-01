JLC Family, La famille avant tout - Episode 8 : Le couple Jazz/Laurent en danger (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 8 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce mercredi 1er janvier sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Jazz a reçu des commentaires négatifs sur ses réseaux sociaux concernant la présence d’Astrid dans la JLC Family. Elle décide de prendre Sisika à part pour en discuter. Finalement, sa présence ne dérange pas Jazz mais elle ne peut pas oublier les critiques. Elle veut prévenir Sisika. Est-il prêt à affronter le regard des autres ? A-t-il vraiment l’intention de se remettre sérieusement avec Astrid et d’oublier le passé ? “Si j’étais ta soeur de sang, ce serait la guerre,” prévient Jazz. Une conversation qui ne mène à rien pour Laurent qui voudrait faire confiance à Sisika et Astrid.



Deux avis se confrontent et une dispute éclate entre Jazz et Laurent ! Cette dernière s’enferme dans les toilettes et fond en larmes. Mais que se passe-t-il vraiment ? “Arrête de tout mélanger,” veut lui faire comprendre Hicham qui la sent vraiment triste et malheureuse. Pour Laurent, ce craquage n’est pas anodin et décide d’aller crever l’abcès. Qu’est-ce que Jazz cache ? “Tu n’as jamais été comme ça,” accuse Laurent qui a perdu confiance en elle. Sandra tente de venir en aide à sa fille. Le couple Jazz/Laurent est-il véritablement en danger ?

JLC Family, La famille avant tout - Du lundi au vendredi à 17h sur TFX