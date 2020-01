JLC Family, La famille avant tout - Episode 9 : Hillary enceinte de son premier enfant (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 9 de “JLC Family, La famille avant tout” diffusé ce jeudi 2 janvier sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Précédemment dans la JLC Family, Jazz a annoncé à Hillary qu’elle était enceinte de son troisième enfant. Une heureuse nouvelle qu’elle doit maintenant annoncé à sa maman et au reste de la famille. Mais pour l’heure, Jazz et Laurent sont en crise ! Alors que cette dernière a pleuré toutes les larmes de son corps dans les toilettes, elle décide d’en sortir pour

De son côté, Laurent a préféré s’isoler avec Chelsea. Le dialogue est interrompu ! “Parfois, j’ai l’impression d’être une princesse bloquée dans son château,” pleure Jazz.



A chacun de ses voyages, la JLC Family mène une action humanitaire. Aujourd’hui, ils se rendent dans une école thaïlandaise. Chelsea fait la distribution de cadeaux aux écoliers. Un joli moment d’émotion et de partage pour tous ! De retour à la villa, Jazz est toujours aussi attristée par la situation mais n’a vraiment pas l’intention de s’expliquer avec Laurent tant qu’il n’aura pas présenté ses excuses. Alors Sisika, Hicham et Karim décident de jouer les intermédiaires. Cette violente dispute cache de vrais problèmes… Jazz est malheureuse et Laurent de son côté, n’a plus confiance en elle. La situation est catastrophique ! Vont-ils se séparer ?



Au début des vacances, Hillary a avoué à la JLC Family qu’elle avait un projet de bébé avec son petit-ami Giovanni. Depuis quelques jours, la jeune femme a mal aux seins. Est-elle enceinte ? La seule manière de le savoir c’est de faire un test de grossesse. Sa copine Jazz lui en a acheté un. L’heure de la révélation a bientôt sonné...

