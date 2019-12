JLC FAMILY, La famille avant tout - Saison 2 inédite à découvrir Lundi 23 décembre sur TFX

La JLC Family au complet est de retour pour une saison 2 inédite sur TFX. Retrouvez Jazz, Laurent, Chelsea et Cayden, unis plus que jamais !

Après le succès de la saison 1 de la JLC Family L’incroyable été de Jazz et Laurent sur TFX l’été dernier, le premier family show français revient pour une deuxième saison pleine de surprises ! De leur vie de famille à Dubaï en passant par leurs vacances en Thaïlande, nous retrouverons toute la JLC Family au complet : Jazz, Laurent, leurs enfants Chelsea et Cayden, les grands parents Sandra et Oliver, les amis de Laurent Sissika, Hicham et Karim. La famille s’agrandira aussi avec l’arrivée de Hillary, l’amie de Jazz, rencontrée lors de leur aventure commune dans La bataille des couples, mais il se pourrait bien que ce ne soit pas la seule surprise que vous réserve la JLC Family…



Jazz et Laurent, c’est l’histoire d’une success story qui se joue aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, ils ont su construire un véritable empire qui leur permet aujourd’hui de vivre la vie qu’ils ont toujours rêvé. C’est à Dubaï qu’ils ont posé leurs valises il y a plus d’un an, pour élever sereinement leurs deux enfants, Chelsea et Cayden. Suivie par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, la JLC Family comme ils se sont surnommés, aime partagent son quotidien jour après jour, sans filtre et à 100 à l’heure.



Vous les avez découvert jeunes parents dans la première saison de La villa, la bataille des couples sur TFX. En exclusivité sur MYTF1, vous avez partagé l’intimité de leur incroyable mariage à Cannes et leur premier Noël de rêve à Dubaï. Le 16 février dernier, Jazz donnait naissance à son deuxième enfant, Cayden. Dans Jazz et Laurent, La famille s'agrandit, vous avez fait connaissance avec ce petit garçon qui fait le bonheur de ses parents. Cet été, ils vous ont fait partager leurs incroyables vacances. Cette saison 2, plus que jamais, la famille passera avant tout le reste !

JLC FAMILY - Saison 2 à 17h05 sur TFX