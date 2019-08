JLC FAMILY, L'incroyable été de Jazz et Laurent : Le premier épisode en avant-première sur MYTF1

A quelques jours du lancement de "JLC FAMILY : L'incroyable été de Jazz et Laurent" sur TFX, découvrez en exclusivité le premier épisode grâce à MYTF1 Premium.

Avant-première

Lundi 12 août prochain, TFX lancera son tout nouveau programme JLC FAMILY : L'incroyable été de Jazz ! Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !

Un conte de fée moderne

Jazz et Laurent, c’est l’histoire d’une success story qui se joue aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, ils ont su construire un véritable empire qui leur permet aujourd’hui de vivre la vie qu’ils ont toujours rêvé. C’est à Dubaï qu’ils ont posé leurs valises il y a près d’un an, pour élever sereinement leurs deux enfants. Chelsea, 2 ans, et Cayden, 5 mois. Suivie par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, la JLC Family comme ils se sont surnommés, aime partagent son quotidien jour après jour, sans filtre et à 100 à l’heure.

Les vacances des retrouvailles

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde? diners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…

L’incroyable été de la JLC Family - A partir du lundi 12 août, 17h25 sur TFX puis à 18h30 dès Mardi 13 août