JLC Family, Un nouveau départ - La saison 3 inédite à partir du 4 janvier sur TFX

La JLC Family est de retour pour une saison 3 inédite à découvrir sur TFX. Au programme pour Jazz, Laurent, Chelsea et Cayden : un nouveau départ à Dubaï !

Alors que la saison dernière s’achevait brutalement sur l’accident de Cayden, il est temps de prendre des nouvelles de la JLC Family. Cette saison, Jazz, Laurent, Cayden et Chelsea prennent un nouveau départ pour s’éloigner de ce qui a été la plus grosse frayeur de leur vie. La petite famille a décidé de déménager pour tourner la page ! Mais ce déménagement ne se fera pas sans quelques imprévus... Une fois la page tournée, la famille envisage une pendaison de crémaillère à leur image : festive et luxueuse !

Famille et amis seront réunis autour de la JLC Family : entourés d'Eva, la sœur de Jazz, de SissiK le meilleur ami de Laurent ou encore de Martika, Hillary et Liam, les amies de Jazz, cette fête s'annonce animée et réussie. Pourtant, ce n'est pas seulement la sublime nouvelle demeure de la JLC Family qui attirera les sujets de conversation : Sandra, la mère de Jazz et Papy Billio pourraient bien annoncer une grande nouvelle... Après le déménagement, retour au quotidien et bien que celui de la JLC Family soit extraordinaire, ces derniers devront eux aussi traverser les étapes de la vie. C'est ainsi que Jazz et Laurent verront leur amour subir quelques turbulences...

Famille, couple, déménagement et grands changements, ne manquez pas la saison 3 de la JLC Family " Un nouveau départ " lundi 4 janvier à 16h sur TFX et à 17h dès le mardi 5 janvier.