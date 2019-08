L’incroyable été de la JLC Family - Episode 10 : Chelsea vous présente Blue, son petit chien (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 10 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce jeudi 22 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde? diners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

Jazz a retrouvé sa demi-soeur Florence qu’elle n’a pas vue depuis plus de 10 ans… Des retrouvailles émouvantes ! La maman de Chelsea et Cayden a aussi profité de son séjour à Londres où elle a grandi pour tenter de renouer avec son père. Mais c’est un échec ! Jazz est sortie de cet entretien “brisée” et “peinée” par l’attitude distante de son père...

Dans l’épisode 10 : Fast Life

La JLC Family est rentrée de Londres pour retrouver la douceur de leur cocon familial à Dubaï. Jazz et Laurent y retrouvent leur couple d’amis Camélia et Tarek. Au programme du jour : Laurent a réservé une tyrolienne pour tous les copains à plus de 42 étages. Après ce shot d’adrénaline, rendez-vous au restaurant pour un dîner chaleureux entre amis.Camélia et Tarek fêtent leur installation prochaine à Dubaï. Nouvelle journée dans la JLC Family et aujourd’hui, c’est Chelsea qui va avoir une belle surprise. Ses parents ont décidé d’adopter un bébé chien. Bienvenue à Blue dans la JLC Family ! Et contre toute, ce n’est pas le nouveau venu qui fait le plus de bêtises à la maison. Les garçons ont décidé de se lancer dans une bataille de mousse à raser et shampoing au milieu du dressing de Jazz. A quelques heures du baptême, la femme de Laurent est folle de rage !

