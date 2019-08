L’incroyable été de la JLC Family - Episode 11 : Le baptême tout en émotion de Chelsea et Cayden (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 11 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce vendredi 23 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde? diners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

Après le Portugal, Cannes et Londres, la JLC Family est de retour à Dubaï et compte bien profiter de la fin des vacances avec les copains. Un petit nouveau a fait son arrivée dans le clan ! Il s’agit de Blue, le bébé chien de Chelsea.

Dans l’épisode 11 : La fête à la maison

C’est le grand jour pour la JLC Family : le baptême de Chelsea et Cayden. Plus tôt dans la matinée, Jazz a appris une mauvaise nouvelle : l’officiant ne peut plus venir. Mais heureusement, son amie Samira a trouvé un prêtre à la dernière minute. Maintenant, il faut trouver des parrains et marraines à Chelsea et Cayden. Jazz a décidé que c’est Rina, sa “petite Mary Poppins” qui élève ses enfants “à la perfection” qui jouera ce rôle auprès de Chelsea. Karim et Sisika seront les parrains ! Les habitants commencent à arriver et découvrent une décoration incroyable. Samira a pensé à tout. Le prêtre n’arrivant pas, Jazz décide de se lever pour livrer un discours très émouvant. Tout le monde est au bord des larmes… C’est une belle journée qui s’achève pour la JLC Family, remplie d’amour et de bonheur.

