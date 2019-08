L’incroyable été de la JLC Family - Episode 3 : Laurent renouvelle ses voeux de mariage avec Jazz (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 3 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce mardi 13 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde? diners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

Jazz et Laurent se sont envolés pour 48h de rêve aux Seychelles. L’occasion pour les jeunes parents de se retrouver un peu et de planifier le reste des vacances. Portugal ? Londres ? Sont-ils prêts à affronter les fantômes du passé. Pendant ce temps, Mamie et Papy s’occupent de Cayden et Chelsea à Dubaï.

Dans l’épisode 3 : Faits l’un pour l’autre

Aujourd’hui, Laurent a une nouvelle surprise pour sa femme. Une maquilleuse arrive à la villa pour sublimer Jazz. Après avoir enfilé sa plus belle tenue, Jazz rejoint Laurent sur la plage pour découvrir ce qu’il a préparé... “Je t’aime plus que tout au monde. T’es la femme de ma vie,” confie avec émotion Laurent. Ce dernier a décidé de renouveller ses voeux avec sa femme ! A Dubaï, Mamie Sandra s’est mise en tête de retrouver une nounou à Chelsea. Mais elle est bien consciente que la seule qui aura le dernier mot, c’est bien la princesse !

